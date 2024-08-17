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Адвокат Пелагеи рассказал, сможет ли дочь певицы выехать за пределы РФ

Адвокат Рябченко: дочь Пелагеи до 18-летия сможет выезжать из России без разрешения отца

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pelageya_insta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Одинцовском суде Москвы было принято решение снять запрет, наложенный спортсменом Иваном Телегиным на выезд за пределы РФ его дочери от певицы Пелагеи. Адвокат артистки Филипп Рябченко в беседе с изданием «СтарХит» прокомментировал решение суда.

«Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь дочь Пелагеи Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», — заявил Рябченко.

По словам адвоката, Телегин до последнего пытался оспорить иск Пелагеи о снятии запрета. Аргументацию специалист называет смехотворной и недостойной: отец якобы опасался, что мать вывезет ребенка за границу на ПМЖ и он не сможет выполнять свои родительские функции.

«Смехотворно, потому что Пелагея, как представитель российской культуры, исполнительница народных песен, много лет развивающая своими выступлениями в зрителях дух патриотизма, давно под санкциями и в списках Миротворца, как опасный для Запада российский патриот», — сказал Рябченко.

Кроме того, продолжил адвокат, уже после запрета на выезд дочери отец не поздравил Таисию с окончанием первого класса и ни слова не написал ей.

Накануне Пелагея подала апелляционную жалобу на решение суда о разделе совместно нажитого имущества с Телегиным.

Ранее продюсер Александр Толмацкий рассказал о запрете Ларисе Черниковой выходить замуж.

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