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Счета жены экс-футболиста Тарасова заблокировали из-за долга

«СтарХит»: ФНС заблокировала счета модели Анастасии Костенко из-за долга

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Анастасии Костенко, жены бывшего российского футболиста Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает «СтарХит».

На сайте ведомства появилась информация, что причиной блокировки счетов стала неуплата моделью задолженности.

В конце мая сообщалось, что у Костенко имеется долг перед налоговой в размере 1,6 млн рублей. Однако затем знаменитость назвала информацию ошибкой ведомства. Она заявила, что «произошла очень большая путаница»: ей приходили штрафы на машину, которой у нее никогда не было.

Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов четверо детей. Всего российский футболист был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. С 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой, детей у пары не было.

В начале августа стало известно, что Костенко и Тарасов решили взять в семью приемного ребенка. Модель заявила, что хотела бы взять к себе девочку, о которой узнала из новостей, но получила информацию, что за малышкой уже выстроилась очередь из претендентов на удочерение.

Ранее сообщалось, что Гусейн Гасанов погасил многомиллионный долг перед ФНС.

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