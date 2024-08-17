Продюсер Толмацкий рассказал о запрете Ларисе Черниковой выходить замуж

Продюсер Александр Толмацкий прокомментировал слова работавшей с ним певицы Ларисы Черниковой о том, что ей якобы нельзя было заводить отношения. Его цитирует News.ru.

«У нас никогда не было такого пункта в контракте. Это Лариса для пиара просто сказала», — не сомневается Толмацкий.

Черникова утверждала, что ее роман со звездой «Спартака» Дмитрием Аленичевым в 1990-е закончился из-за несовпадения графиков и некоего пункта в контракте с продюсером, предусматривающего запрет на брак.

В 2000-е годы Черникова вышла замуж за гражданина США, переехала к нему, родила первого сына. После развода она стала матерью во второй раз, а в 2023 году вернулась жить в Россию.

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