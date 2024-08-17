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Том Круз потратил $223 млн, чтобы жить рядом со «сверхбогачами»

RadarOnline: актер Круз купил квартиру за $223 млн в самом секретом доме Лондона

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Evan Agostini/AP

Звезда «Миссия невыполнима», актер Том Круз купил квартиру за $223 млн в одном из самых дорогих и противоречивых зданий Лондона. Об этом сообщает издание RadarOnline.com со ссылкой на инсайдеров.

Новые апартаменты Круза в элитном доме One Hyde Park, заявил источник, занимают целый этаж. Сам жилой комплекс известен тем, что в нем высокий уровень безопасности, а расположен он недалеко от Букингемского дворца.

«Это здание возвышается над Лондоном и доминирует над его горизонтом, но никому не позволено знать, кто в нем живет, как долго и почему», — заявил инсайдер изданию.

По словам источника, вокруг ЖК ходят слухи, что в нем живут мировые «сверхбогачи»: от торговцев оружием до беглых диктаторов и самых могущественных нефтяных баронов мира. Причиной приобретения Крузом квартиры в этом доме инсайдер называет его любовь к секретности.

В начале августа появились слухи о романе Тома Круза и испанской певицы Виктории Канал. Инсайдер из окружения звезд заявил, что актер и певица «практически неразлучны». По словам источника, знаменитости часто видятся.

Издание Daily Mail писало, что Круз пригласил Канал на съемочную площадку фильма «Миссия невыполнима 8» в Оксфордшире, хотя обычно он не зовет друзей на работу.

Ранее Джордж Клуни выставил «интимную» встречу с собой на аукцион.

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