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Трейлер Пэрис Хилтон сгорел на съемках клипа

Трейлер светской дивы Хилтон с одеждой и драгоценностями сгорел на съемках

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Parishilton/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На съемках нового музыкального клипа светской дивы Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе сгорел гримерный трейлер. Об этом сообщает TMZ.

Хилтон снимала клип на свою новую песню «Bad Bitch Academy» с участием Хайди Клум и Меган Трейнор, когда трейлер загорелся.

По данным источников, вагончик был заполнен дизайнерской одеждой, костюмами Swarovski, солнцезащитными очками, сумочками, ювелирными изделиями, электронными устройствами и множеством личных вещей.

Пэрис была на съемочной площадке, когда вспыхнул пожар, но никто не пострадал. На место происшествия была вызвана пожарная служба, инцидент расследуют.

Накануне в Театре музыкальной комедии Екатеринбурга начался пожар во время представления кабаре «Сильва».

«Пока народ выходил, потушили огнетушителями, сняли люстру, и потом представление продолжилось. Задержка составила примерно 10–15 минут. Все прошло спокойно», — отметила очевидица.

Ранее Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились на съемках реалити-шоу 2000-х.

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