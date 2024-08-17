Экс-мужа Лерчек засняли за страстным поцелуем с новой девушкой

Избранница блогера Артема Чекалина Надежда Сенатская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором страстно целуется с экс-мужем Лерчек на свадьбе.

О том, что у Чекалина начался новый роман, стало известно на днях. Мужчина опубликовал в личном блоге снимок с возлюбленной, запечатлев на нем мужские и женские ноги в одинаковых кроссовках. Также совместное фото с Чекалиным выложила и Сенатская, однако тогда девушка заменила его лицо эмодзи.

В новом ролике блогерша перестала скрывать экс-мужа Лерчек. На нем Чекалин приобнимает возлюбленную на камеру во время поцелуя, а по окончании пара улыбается, смотря друг другу в глаза.

Недавно издание Super.ru выяснило, что новой избранницей Чекалина стала 24-летняя Надежда Сенатская, у которой 12 тыс. подписчиков в соцсетях. Она, предположительно, родом из Оренбурга, но живет в Москве. В личном блоге девушка демонстрирует красивую жизнь: публикует фото с роскошными букетами цветов и снимки из путешествий.

Артем Чекалин был женат на блогерше Лерчек, которая в марте 2023 года оказалась фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Затем пара решила развестись. Решение о расторжении брака вступило в силу 13 августа 2024 года.

Ранее Лерчек заметили в объятиях известного рэпера.