Хабиб Нурмагомедов больше ничего не должен налоговой

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила об оплате долга Хабиба Нурмагомедова в размере 79,3 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебные приставы побудили бывшего чемпиона смешанных единоборств погасить долг в размере 79,3 миллиона рублей... В результате спортсмен оплатил всю сумму задолженности», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что это произошло на фоне того, что 1 июля 2024 года ФНС приостановила все операции по счетам Нурмагомедова как индивидуального предпринимателя.

До этого стало известно, что банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюк'oZa, вновь активированы после приостановки операций из-за налоговых долгов — певица оплатила все долги.

На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, основным направлением которого является «деятельность в области художественного творчества».

Ранее Глюкоза призвала отбирающего у нее имя Фадеева остановиться.