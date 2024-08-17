Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хабиб Нурмагомедов больше ничего не должен налоговой

ФССП сообщила об оплате долга Хабиба Нурмагомедова в размере 79,3 млн рублей

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила об оплате долга Хабиба Нурмагомедова в размере 79,3 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебные приставы побудили бывшего чемпиона смешанных единоборств погасить долг в размере 79,3 миллиона рублей... В результате спортсмен оплатил всю сумму задолженности», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что это произошло на фоне того, что 1 июля 2024 года ФНС приостановила все операции по счетам Нурмагомедова как индивидуального предпринимателя.

До этого стало известно, что банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюк'oZa, вновь активированы после приостановки операций из-за налоговых долгов — певица оплатила все долги.

На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, основным направлением которого является «деятельность в области художественного творчества».

Ранее Глюкоза призвала отбирающего у нее имя Фадеева остановиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами