Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шапочка из фольги и шумы в голове: сын Алибасова рассказал о состоянии продюсера

Сын продюсера Алибасова Бари заявил, что больной отец сохраняет оптимизм

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сын продюсера Бари Алибасова Бари рассказал о состоянии отца. Его цитирует kp.ru.

По словам Алибасова-младшего, несмотря на угрозу повторного инсульта отец чувствует себя нормально.

» Единственное, чем мы сейчас плотно занимаемся — это шумами в голове отца. Стараемся их сохранить. Да-да, не удивляйтесь», — сказал он.

По словам Алибасова, на фоне приема таблеток у отца пропали шумы в голове, а под их воздействием он якобы написал хиты «Фаина» и «Шляпа».

Кроме того, продолжил сын продюсера, Алибасов попросил жену Лену сделать ему шапочку из фольги, чтобы шумы не выходили из головы.

«Может быть, это какая-то врожденная особенность, а возможно, результат мутации, которая произошли в организме из-за того, что он родился и вырос в Семипалатинской области, недалеко от полигона, где испытывали ядерное оружие. В любом случае, все наши усилия направлены на сохранение шумов в папиной голове», — заверил он.

Отвечая на вопрос журналиста всерьез, Алибасов-младший признал, что холестериновые бляшки у отца действительно ведут к сужению сосудов и риск повторного инсульта есть.

«Но если папа на полном серьезе просит сделать ему алюминиевую шапочку, значит, он сохраняет оптимизм, чувство юмора, я считаю, он в прекрасной форме. Все с ним хорошо, он у себя дома в Москве», — заключил он.

16 августа Telegram-канал Mash писал, что основателю группы «На-На» Алибасову диагностировали церебральный атеросклероз. При этом заболевании поражаются стенки кровеносных сосудов головного мозга. В результате у человека начинает болеть и кружиться голова, нарушается память и путаются мысли.

Ранее Алибасов назвал хренью информацию о риске повторного инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами