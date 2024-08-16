Шапочка из фольги и шумы в голове: сын Алибасова рассказал о состоянии продюсера

Сын продюсера Бари Алибасова Бари рассказал о состоянии отца. Его цитирует kp.ru.

По словам Алибасова-младшего, несмотря на угрозу повторного инсульта отец чувствует себя нормально.

» Единственное, чем мы сейчас плотно занимаемся — это шумами в голове отца. Стараемся их сохранить. Да-да, не удивляйтесь», — сказал он.

По словам Алибасова, на фоне приема таблеток у отца пропали шумы в голове, а под их воздействием он якобы написал хиты «Фаина» и «Шляпа».

Кроме того, продолжил сын продюсера, Алибасов попросил жену Лену сделать ему шапочку из фольги, чтобы шумы не выходили из головы.

«Может быть, это какая-то врожденная особенность, а возможно, результат мутации, которая произошли в организме из-за того, что он родился и вырос в Семипалатинской области, недалеко от полигона, где испытывали ядерное оружие. В любом случае, все наши усилия направлены на сохранение шумов в папиной голове», — заверил он.

Отвечая на вопрос журналиста всерьез, Алибасов-младший признал, что холестериновые бляшки у отца действительно ведут к сужению сосудов и риск повторного инсульта есть.

«Но если папа на полном серьезе просит сделать ему алюминиевую шапочку, значит, он сохраняет оптимизм, чувство юмора, я считаю, он в прекрасной форме. Все с ним хорошо, он у себя дома в Москве», — заключил он.

16 августа Telegram-канал Mash писал, что основателю группы «На-На» Алибасову диагностировали церебральный атеросклероз. При этом заболевании поражаются стенки кровеносных сосудов головного мозга. В результате у человека начинает болеть и кружиться голова, нарушается память и путаются мысли.

Ранее Алибасов назвал хренью информацию о риске повторного инсульта.