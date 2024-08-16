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В окружении Долиной рассказали, как вела себя певица накануне аферы

Продюсер Дворцов заявил, что из-за мошенников певица Долина никого к себе не подпускала

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Поверившая присвоившим ее квартиру мошенникам певица Лариса Долина шокирована ситуацией, рассказал концертный директор, продюсер Сергей Дворцов. Его цитирует Life.ru.

Дворцов заметил изменения в поведении звезды еще до того, как вскрылась история с аферой.

«Она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек», — сказал он.

По словам продюсера, они с артисткой пересекались в начале лета в Кремлевском дворце на одном из мероприятий, и тогда она выглядела озадаченной и никого не подпускала к себе, кроме организаторов.

Сейчас, продолжил Дворцов, певице помогают коллеги.

13 августа Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее была названа еще одна жертва обманувшей Долину мошенницы.

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