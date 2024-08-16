В окружении Долиной рассказали, как вела себя певица накануне аферы

Поверившая присвоившим ее квартиру мошенникам певица Лариса Долина шокирована ситуацией, рассказал концертный директор, продюсер Сергей Дворцов. Его цитирует Life.ru.

Дворцов заметил изменения в поведении звезды еще до того, как вскрылась история с аферой.

«Она не понимает, как это вообще могло произойти. Потому что она настолько профессиональный, мудрый человек», — сказал он.

По словам продюсера, они с артисткой пересекались в начале лета в Кремлевском дворце на одном из мероприятий, и тогда она выглядела озадаченной и никого не подпускала к себе, кроме организаторов.

Сейчас, продолжил Дворцов, певице помогают коллеги.

13 августа Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее была названа еще одна жертва обманувшей Долину мошенницы.