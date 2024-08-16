Лерчек заметили в объятиях известного рэпера

Блогершу Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) заметили в объятиях рэпера Natan (настоящее имя Натан Миров) на пляже в Колумбии. Об этом сообщил «Пятый канал».

За границей оба участвуют в съемках экстремального шоу. Лерчек, рассказали очевидцы, выглядела счастливой и довольной жизнью.

Лерчек в марте 2023 года оказалась фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. После уголовного дела она решила развестись с мужем Артемом Чекалиным. Решение о расторжении брака вступило в силу 13 августа 2024 года.

Накануне Чекалин отправился на свадьбу друга-инфлюенсера Никиты Серова с новой избранницей.

Мужчина опубликовал в личном блоге снимок с возлюбленной. Чекалин запечатлел мужские и женские ноги в одинаковых кроссовках с надписью: «Полетели на свадьбу», — и добавил эмодзи в виде сердца.

Ранее Лерчек назвала ошибку при разделе имущества с мужем.