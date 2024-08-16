Хабиб Нурмагомедов встретился с Уиллом Смитом

khabib_nurmagomedov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский спортсмен UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с известным голливудским актером Уиллом Смитом. Кадр появился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Нурмагомедова.

Зачем Нурмагомедов встретился с Уиллом Смитом, неизвестно.

55-летний Уилл Смит — обладатель премии «Оскар», исполнитель главных ролей в фильмах «Люди в черном», «Плохие парни», «Я легенда» и др.

Нурмагомедов провел 29 боев в ММА, из них одержал 29 побед. Боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в ранге чемпиона UFC в легком весе.

Накануне стало известно, что отец Хабиба Нурмагомедова при жизни раскрыл телеведущей Виктории Боне секрет воспитания сына.

По словам Бони, несколько лет назад Абдулманап Нурмагомедов (1962-2020) раскрыл ей тайну успеха экс-чемпиона UFC.

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