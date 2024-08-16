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«Навели порчу»: Ramil' объяснил внезапную отмену концерта

В Новосибирске отменен концерт Ramil' из-за болезни певца

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ramilka_alimka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Новосибирске отменили концерт музыканта Ramil' (настоящее имя Рамиль Алимов). Об этом сообщает издание Ngs.ru.

В Новосибирске Ramil' должен был выступить в 16 августа и внезапную отмену объяснил «порчей».

«Мне кажется, на меня какую-то порчу навели, потому что всегда, когда я езжу на концерт, сразу болею. Мне очень жаль, но мое здоровье решило поменять планы и положить меня в кровать, без возможности делать то, что я люблю больше всего — петь для вас», — сказал он.

Позже в социальных сетях он объяснил, что никогда полностью не долечивался от болезней, из-за чего у него сильно ослаб иммунитет.

Выступление Ramil' в Новосибирске должно было состояться на площадке «Edge Premium Fitness Club» 16 августа, Ramil' должен был стать специальным гостем. Билеты на мероприятия продавались по цене от 8 тысяч рублей.

Накануне в Санкт-Петербурге отменили концерт актера и певца Александра Реввы. Выступление должно было состояться 12 августа в рамках мероприятия Roof Fest.

Ранее экс-директор Стаса Михайлова рассказал о том, почему ушел от артиста.

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