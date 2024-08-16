Звезда шоу «Вызов» рассказал о дружбе с силачом из «Игры престолов»

Мировой рекордсмен, участник второго сезона шоу «Вызов» и телеведущий Кирилл Сарычев в утреннем эфире ТНТ рассказал о дружбе с силачом Хафтором Бьернсоном из сериала «Игра престолов». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Сарычев рассказал, что в последний раз выступал профессионально на соревнованиях в 2018 году — на чемпионате Исландии он выступил в жиме лежа по приглашению друга.

«Если кто смотрел «Игру престолов» там был Клиган – охранник Серсеи, это Хафтор Бьернсон, мой большой друг. Мы с ним общаемся. В прямом смысле большой друг, на тот момент он был 206 сантиметра ростом (рост у него такой и остался) и 210 килограммов веса. Огроменный дядька и он еще самый маленький в семье», — рассказывает телезвезда.

Парой лет позже, отметил Сарычев, он участвовал в мировых соревнованиях о силе хвата и поставил рекорд, как самый сильный хват в мире.

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