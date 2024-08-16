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Умерла актриса Тамара Скворцова

Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова умерла в возрасте 78 лет

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Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова умерла в возрасте 78 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

Отмечается, что Тамары Владимировны Скворцовой не стало 14 августа 2024 года на 79-м году жизни.

Артистка сыграла более 80 ролей, в том числе, Мальвину из «Нестерки», Марселу из «Хама», Варвару Ивановну из «Касатки», Агафью Тихоновну из «Женитьбы», Джин Хортон из «Квартета», бабушку из «Похороните меня за плинтусом».

Отмечается, что она пользовалась большой популярностью у зрителей, критики, театральной общественности. Она начала служить в Коласовском театре в 1971 году после окончания студии при Белорусском государственном академическом театре имени Янки Купалы и Белорусского государственного университета имени В.И. Ленина.

До этого сообщалось, что заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов скончался 2 августа.

Ранее умерла актриса из фильма «Гений».

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