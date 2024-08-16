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Разыскиваемый в России Mellstroy рассказал, зачем возвращался в страну

Стример Mellstroy признался, что возвращался в РФ ради отдушины после разъездов

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Популярный белорусский треш-стример Mellstroy (он же — Андрей Бурим) заявил, что временно возвращался в Россию после исключения из розыска МВД ради того, чтобы услышать русскую речь. Об этом он заявил в беседе с YouTube-каналом «Вписка».

«Хотелось какой-то отдушины родной, хоть я и белорус, но хотелось увидеть русскоговорящих людей, с которыми можно поговорить на одном языке», — сказал блогер.

Также он признался, что устал от разъездов. Mellstroy подчеркнул, что не знает английский язык, но ему приходится разговаривать с англоговорящими людьми за рубежом.

В марте нынешнего года МВД России и Белоруссии исключили Андрея Бурима из списка разыскиваемых. Предполагалось, что причиной тому послужило обещание стримера оказать финансовую помощь детским домам в Белоруссии.

Сам Mellstroy в новом интервью ответил на эти слухи фразой: «Где ты видел вообще, что в правовом поле человека, которого разыскивают, за обещание помочь кому-то убирали из розыска?» Он заявил, что добился исключения из списка разыскиваемых с помощью юристов.

31 марта стало известно, что Бурим вернулся в Россию. В мае блогера вновь внесли в базу розыска МВД. В ведомстве объяснили решение тем, что Mellstroy уклоняется от обязательного призыва на военную службу на родине — в Белоруссии.

Ранее стало известно, что Гусейн Гасанов погасил многомиллионный долг перед ФНС.

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