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Боня рассказала, кто исправит лицо матери после неудачной пластики

Блогерша Боня заявил, что хирург из США исправит лицо ее матери после пластики

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Виктория Боня заявила, что врач из США исправит лицо ее матери после неудачной пластики в Дубае. Об этом она сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

18 июля бизнесвумен рассказывала, что в результате пластической операции у родительницы появились огромные шрамы и ожог. На днях блогерша впервые показала фотографии женщины после хирургического вмешательства. Она отметила, что пластика привела к множеству «последствий».

16 августа Боня заявила, что теперь исправлять ошибки дубайских врачей будет ее врач из США. Она назвала доктора Као гением. При этом блогерша подчеркнула, что перед новой операцией матери «надо очень много сделать».

В августе 2023 года звезда сделала блефаропластику за 20 миллионов рублей (операцию по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). По словам знаменитости, ей также случайно увеличили губы жиром, не предупредив об этом, но она ни о чем не жалеет. Боня отмечала, что пошла к хирургу не для того, чтобы кардинально изменить внешность, а «продлить свою красоту».

Ранее певица Нюша дала совет женщинам в разводе.

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