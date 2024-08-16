Федосеева-Шукшина призналась, что была беременна во время трагедии с мужем

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ждала от Василия Шукшина третьего ребенка, когда писателя и актера не стало. Об этом знаменитость рассказала на программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Федосеева-Шукшина потеряла ребенка на фоне «женских сложностей». Актриса заявила, что «в один момент потеряла и мужа, и ребенка».

Также звезда «Калины красной» вспомнила, что на протяжении полугода не могла выйти из дома после трагедии с супругом. Она просто лежала и «ничего не понимала». По словам вдовы, сейчас ей кажется, будто Шукшин где-то рядом с ней. Актриса любит с ним разговаривать и просить советы.

Она назвала супруга своим учителем, несмотря на то, что Шукшин был всего на девять лет старше нее.

«Когда прошло время, я поняла, что он открыл для меня жизнь, детей мне подарил, он научил меня смотреть на мир другими глазами», — заявила артистка.

Звезда родила двоих детей от Василия Шукшина. В 2019 году актриса уступила свои интеллектуальные права в отношении наследия артиста в пользу их старшей дочери Марии. А в 2024 году Ольга Шукшина подала иск против сестры с требованием признать этот договор недействительным.

Ранее актриса Федункив заявила, что не видит смысла комментировать слухи о беременности.