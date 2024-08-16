Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Федосеева-Шукшина призналась, что была беременна во время трагедии с мужем

Актриса Федосеева-Шукшина заявила, что могла родить третьего ребенка от мужа

close
100%
Россия-1

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ждала от Василия Шукшина третьего ребенка, когда писателя и актера не стало. Об этом знаменитость рассказала на программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Федосеева-Шукшина потеряла ребенка на фоне «женских сложностей». Актриса заявила, что «в один момент потеряла и мужа, и ребенка».

Также звезда «Калины красной» вспомнила, что на протяжении полугода не могла выйти из дома после трагедии с супругом. Она просто лежала и «ничего не понимала». По словам вдовы, сейчас ей кажется, будто Шукшин где-то рядом с ней. Актриса любит с ним разговаривать и просить советы.

Она назвала супруга своим учителем, несмотря на то, что Шукшин был всего на девять лет старше нее.

«Когда прошло время, я поняла, что он открыл для меня жизнь, детей мне подарил, он научил меня смотреть на мир другими глазами», — заявила артистка.

Звезда родила двоих детей от Василия Шукшина. В 2019 году актриса уступила свои интеллектуальные права в отношении наследия артиста в пользу их старшей дочери Марии. А в 2024 году Ольга Шукшина подала иск против сестры с требованием признать этот договор недействительным.

Ранее актриса Федункив заявила, что не видит смысла комментировать слухи о беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами