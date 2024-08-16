Бари Алибасов о слухах про новую болезнь: «Меня больше нет»

Продюсер Бари Алибасов назвал хренью информацию о том, что ему якобы диагностировали церебральный атеросклероз. Слова шоумена передает RT.

«Вообще, меня больше нет. Чего только не придумают про меня. Наверное, им нравится моя реакция на то, что они рассказывают», — заявил основатель группы «На-На».

По словам Алибасова, он чувствует себя хорошо. Также эту новость в беседе с Super.ru прокомментировала и супруга Алибасова Елена Калинина. Женщина попросила журналистов впредь не докучать семье вопросами про болезнь продюсера, поскольку сейчас они занимаются ремонтом.

«И вот от этого у меня уже головокружение и церебральный атеросклероз. Сейчас ремонт доделаем и в отпуск поедем», — заявила Калинина.

Она также отметила, что продюсер находится в нормальном состоянии.

Недавно Telegram-канал Mash сообщал, что Бари Алибасову якобы диагностировали церебральный атеросклероз. Если болезнь не лечить, то она может привести к деменции и повторному инсульту.

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в феврале 2024 года. Врачам удалось купировать инсульт, и в марте Алибасова выписали из больницы. Сейчас он борется с последствиями.

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