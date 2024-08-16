Счета Гусейна Гасанова разблокировали после оплаты многомиллионного долга

Банковские счета блогера Гусейна Гасанова, заблокированные по требованию Федеральной налоговой службой (ФНС), вновь активированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы «БИР-Аналитик».

Гасанов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Сейчас на «БИР-Аналитик» нет информации о заблокированных счетах инфлюенсера.

Недавно стало известно, что Гасанов оплатил все долги перед ФНС. У мужчины была задолженность в размере почти 145 млн рублей.

В июле сообщалось, что Гасанов может стать фигурантом разбирательства, связанного с налогами. Соответствующий иск подала московская налоговая инспекция. Его счета заблокировали.

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что Гасанов находится в бегах на фоне судебного разбирательства.

Однако в августе стало известно, что Гасанов выплатил ФНС часть своего долга. Он перевел ФНС 9 млн рублей.

Также 12 августа курьеры закрытого суши-ресторана отсудили у Гусейна Гасанова более полумиллиона рублей. Всего блогеру пришлось заплатить 700 тысяч рублей, включая расходы на юриста, оплату госпошлины и другие траты.

Ранее разблокировали банковские счета Прилучного.