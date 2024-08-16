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Счета Гусейна Гасанова разблокировали после оплаты многомиллионного долга

«БИР-Аналитик»: банковские счета блогера Гусейна Гасанова разблокированы

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Банковские счета блогера Гусейна Гасанова, заблокированные по требованию Федеральной налоговой службой (ФНС), вновь активированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы «БИР-Аналитик».

Гасанов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Сейчас на «БИР-Аналитик» нет информации о заблокированных счетах инфлюенсера.

Недавно стало известно, что Гасанов оплатил все долги перед ФНС. У мужчины была задолженность в размере почти 145 млн рублей.

В июле сообщалось, что Гасанов может стать фигурантом разбирательства, связанного с налогами. Соответствующий иск подала московская налоговая инспекция. Его счета заблокировали.

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что Гасанов находится в бегах на фоне судебного разбирательства.

Однако в августе стало известно, что Гасанов выплатил ФНС часть своего долга. Он перевел ФНС 9 млн рублей.

Также 12 августа курьеры закрытого суши-ресторана отсудили у Гусейна Гасанова более полумиллиона рублей. Всего блогеру пришлось заплатить 700 тысяч рублей, включая расходы на юриста, оплату госпошлины и другие траты.

Ранее разблокировали банковские счета Прилучного.

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