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Мэттью Перри ввел последнюю дозу кетамина его помощник

Помощник Мэттью Перри сделал актеру несколько инъекций кетамина в день трагедии

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Global Look Press

Личный помощник Мэттью Перри Кеннет Ивамаса ввел последнюю дозу кетамина звезде «Друзей», после которой актера не стало. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на правоохранительные органы.

В тот день, выяснило следствие, Ивамаса сделал артисту несколько инъекций. Экс-помощник признался в том, что «неоднократно вводил Перри кетамин без медицинской подготовки».

По данным правоохранителей, Ивамаса «сотрудничал» с доктором Сальвадором Пласченсией, который поставлял ему наркотики с целью распространения среди актеров. Всего по делу Перри арестованы пять человек. Следствие считает, что они «воспользовались» актером, когда у него случился рецидив наркомании, и попытались «извлечь выгоду».

Кеннет Ивамаса сотрудничал с Перри более 25 лет. 7 августа мужчина признал себя виновным по одному пункту обвинения о сговоре с целью распространения кетамина. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

Недавно выяснилось, что Перри покупал наркотики у «Кетаминовой королевы Лос-Анджелеса». До этого сообщалось, что аресты по делу Перри были произведены на основе его переписки в мессенджере.

Ранее стало известно, что компания Disney требует отклонить иск потерявшего жену в Диснейленде мужчины.

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