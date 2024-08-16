Мэттью Перри ввел последнюю дозу кетамина его помощник

Личный помощник Мэттью Перри Кеннет Ивамаса ввел последнюю дозу кетамина звезде «Друзей», после которой актера не стало. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на правоохранительные органы.

В тот день, выяснило следствие, Ивамаса сделал артисту несколько инъекций. Экс-помощник признался в том, что «неоднократно вводил Перри кетамин без медицинской подготовки».

По данным правоохранителей, Ивамаса «сотрудничал» с доктором Сальвадором Пласченсией, который поставлял ему наркотики с целью распространения среди актеров. Всего по делу Перри арестованы пять человек. Следствие считает, что они «воспользовались» актером, когда у него случился рецидив наркомании, и попытались «извлечь выгоду».

Кеннет Ивамаса сотрудничал с Перри более 25 лет. 7 августа мужчина признал себя виновным по одному пункту обвинения о сговоре с целью распространения кетамина. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

Недавно выяснилось, что Перри покупал наркотики у «Кетаминовой королевы Лос-Анджелеса». До этого сообщалось, что аресты по делу Перри были произведены на основе его переписки в мессенджере.

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