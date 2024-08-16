Бывшего мужа Лерчек заметили с новой девушкой на следующий день после развода

Бывший муж Лерчек, блогер Артем Чекалин отправился на свадьбу друга-инфлюенсера Никиты Серова с новой избранницей. Об этом сообщает Super.ru.

Мужчина опубликовал в личном блоге снимок с возлюбленной. Чекалин запечатлел мужские и женские ноги в одинаковых кроссовках с надписью: «Полетели на свадьбу», — и добавил эмодзи в виде сердца.

Также один из участников свадьбы Артем Левада опубликовал в сети фото, как экс-супруг Лерчик держится за руку с новой девушкой.

Super.ru выяснил, что новой избранницей Чекалина стала 24-летняя Надежда Сенатская, у которой 12 тыс. подписчиков в соцсетях. Она, предположительно, родом из Оренбурга, но живет в Москве. В личном блоге девушка демонстрирует красивую жизнь: публикует фото с роскошными букетами цветов и снимки из путешествий.

В ее соцсетях журналисты обнаружили снимок с мужчиной в аэропорту, который был в той же одежде, что Чекалин. Девушка скрыла лицо избранника за эмодзи. Однако ни Чекалин, ни Сенатская не подписаны друг на друга.

Артем Чекалин был женат на блогерше Лерчек, которая в марте 2023 года оказалась фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Затем пара решила развестись. Решение о расторжении брака вступило в силу 13 августа 2024 года.

Ранее Лерчек назвала ошибку при разделе имущества с мужем.