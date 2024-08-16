Банковские счета Прилучного разблокировали

Банковские счета актера Павла Прилучного, которые ранее были заблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС) России из-за неподачи налоговой декларации, вновь активированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы «БИР-Аналитик».

Прилучный зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 2008 года, его основная деятельность связана с отдыхом и развлечениями.

Блокировка счетов была осуществлена 3 июля в связи с отсутствием поданной декларации. В настоящее время в системе отсутствует информация о заблокированных счетах актера.

В июле звезда «Мажора» Павел Прилучный с актрисой Зепюр Брутян и тремя детьми улетел из России. Артист опубликовал в соцсетях фото из самолета, а его жена раскрыла страну, которую они выбрали для отдыха. Речь идет о Мальдивах.

Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке», а через несколько свиданий актер сделал возлюбленной предложение. Летом 2022 года пара поженилась, а в конце апреля 2023 года у них родился мальчик, которого они назвали Микаэлем. Для артиста этот ребенок стал третьим: он также воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от актрисы Агаты Муцениеце.

Ранее Муцениеце обратилась к сыну на фоне суда с Прилучным.