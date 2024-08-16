Певица Глюкоза погасила официальные долги

Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как певица Глюк'oZa, вновь активированы после приостановки операций из-за налоговых долгов. Об этом свидетельствуют данные «БИР-Аналитик», пишет РИА Новости.

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Глюкозы в конце июля, когда ее налоговая задолженность составляла 262,817 тысячи рублей.

На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, основным направлением которого является «деятельность в области художественного творчества». В настоящее время информация о заблокированных счетах отсутствует в базе данных.

До этого ей принадлежала компания «Система–А», занимающаяся производством кинофильмов и телевизионных программ, однако она прекратила свою деятельность в январе 2023 года.

В конце июля сообщалось, что близкие певицы Глюкозы хотят положить ее в реабилитационный центр. По данным Mash, сама певица не против, она страдает от последствий нервного срыва. После скандального концерта в Красноярске юристы продюсера Максима Фадеева готовят иск, чтобы запретить артистке использовать псевдоним и петь его песни. Певица же утверждает, что Фадеев создает ей проблемы с прошлого года, пользуясь авторским правом, хотя, по ее словам, все договоренности были достигнуты еще в 2007 году, когда ее семья заплатила за песни и имя $600 тыс.

Ранее Глюкоза призвала отбирающего у нее имя Фадеева остановиться.