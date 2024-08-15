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Мэттью Перри покупал наркотики у «Кетаминовой королевы Лос-Анджелеса»

Следствие нашло продававшую актеру Мэттью Перри наркотики женщину

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Global Look Press

В США пяти подозреваемым выдвинуты обвинения в связи с поставками кетамина звезде сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает ABC News.

Утром 15 августа в США арестовали пять человек, включая двух врачей, которые были обвинены в заговоре с целью распространения кетамина.

В обвинительном заключении утверждается, что два врача были первоначальными источниками поставок. Когда лекарства от этих врачей стали слишком дорогими, Перри переключился на новый источник — следствие нашло женщину, известную как «Кетаминовая королева Лос-Анджелеса».

Продававшую Перри наркотики женщину, двоих врачей и еще двоих человек обвинят в трагедии с еще одним покупателем — он в обвинительном заключении упоминается как C.M.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

Накануне стало известно, что аресты по делу Перри были произведены на основе его переписки в мессенджере.

Ранее стало известно, что следователи, занимающиеся делом Мэттью Перри, при рассмотрении уголовных обвинений будут учитывать расследование трагедий с передозировками у рэпера Мака Миллера и певца Майкла Джексона.

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