«Нужно быть поскромнее»: Лерчек об уровне жизни после уголовного дела

Блогерша и предпринимательница Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала об уровне жизни после уголовного дела. О своих новых ценностях она рассказала в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI.

«Наверное, я сама поняла, что действительно нужно быть поскромнее. У самой, наверное, ценности поменялись», — рассказала она.

Былых денег, уточнила Лерчек, у нее уже нет, и она выплачивает много налогов. Однако ее дети по-прежнему ходят в хорошую гимназию и на спортивные кружки, семья ест хорошие и свежие продукты с рынка, покупает нужную одежду.

«Уровень жизни в принципе не упал. Но количество имущества, которое было, снизилось, и, соответственно, денежные средства на счетах», — уточнила она.

По словам Чекалиной, у нее очень сильно поменялись взгляды: больше времени блогерша стала уделять семье, друзьям, общению, а вот завести личный самолет ей уже не хочется.

Кроме того, Лерчек назвала ошибку при разделе имущества с мужем.

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