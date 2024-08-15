Лерчек назвала ошибку при разделе имущества с мужем

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) назвала ошибку при разводе с мужем Артемом Чекалиным. Об этом она рассказала в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI.

По словам Лерчек, при разводе они с экс-супругом разделили имущество пополам — у нее остались ее машины Bentley и Rolls-Royce.

«Но так как мне достались машины, которые дороже по стоимости, чем те, которые остались Артему (Lamborghini и Mercedes), разницу мы вычли при разделе другого имущества. Он себе оставил таунхаус», — поделилась Лерчек.

Расставаться с имуществом, отметила блогерша, ей было нелегко, поэтому она призывает поклонников заключать брачный договор, в период брака решив, на кого из них оформить то или иное имущество, и оставить после разрыва имущество за тем, за кем оно записано.

Лерчек отметила, что со следующим мужем обязательно будет подписывать договор — это будет одним из условий заключения союза.

«Мне кажется, так честно абсолютно с двух сторон, чтобы потом не возникало того, что возникло у нас, когда иски подавались, машины делились, дома, проценты… Боже мой, пока во всем этом разберешься, ты поседеешь несколько раз», — сказала она.

Валерия и Артем Чекалины поженились 26 октября 2012 года. В их браке родились трое детей – дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

7 августа Чекалина призналась, что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем. Лерчек заявила, что не видит смысла. По словам блогерши, их воссоединение уже невозможно.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено.

Ранее Лерчек обратилась к бывшему мужу после развода.