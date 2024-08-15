Режиссер «Слова пацана» может переснять фильм «Москва слезам не верит»

Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников может переснять фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности — замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме», — заявил кинематографист.

Крыжовников также будет сценаристом и продюсером нового проекта.

Издание уточняет, что до этого в рамках конкурса национального контента, который проводит Институт развития интернета (ИРИ), было анонсировано сериальное переосмысление мелодрамы «Москва слезам не верит», получившее название «МСНВ».

Фильм «Москва слезам не верит» получил американскую премию «Оскар» в 1981 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке», Меньшов и исполнители главных ролей за работу над фильмом также получили Государственную премию СССР.

Накануне сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит дал согласие на участие в проекте со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузилем Минекаевым.

Ранее звезда «Кухни» Ирина Темичева ответила на слухи о панической боязни автомобилей.