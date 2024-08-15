Арестованы люди, подозреваемые в причастности к трагедии со звездой «Друзей»

Арестованы подозреваемые в причастности к трагедии со звездой сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники в полиции.
Утверждается, что по меньшей мере один врач и несколько торговцев наркотиками, которые помогали добыть и доставить кетамин для Перри, были арестованы.
Изученные следствием текстовые сообщения показали, что Перри беседовал с одним из подозреваемых, активно обсуждая цену и схему получения анестетика кетамина.
28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.
Накануне стало известно, что следователи, занимающиеся делом Мэттью Перри, при рассмотрении уголовных обвинений будут учитывать расследование трагедий с передозировками у рэпера Мака Миллера и певца Майкла Джексона.
Ранее сообщалось, что Перри оставил наследство объемом в $120 млн, но на банковском счету у него было в сто раз меньше.