В Госдуме оценили идею пригласить Галкина на корпоратив в Россию

Шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) нельзя пускать в Россию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Об этом она сообщила в беседе с NEWS.ru.

Так она оценила идею пригласить Галкина на корпоратив.

«Я считаю, что Галкина вообще нельзя пускать за границу РФ. Пусть он там дальше развлекает «щеневмерликов». А у нас тех, кто его пригласит, нужно поставить под контроль ФСБ», — не сомневается она.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Галкин готов отказаться от антироссийских шуток, чтобы снова проводить корпоративы для россиян.

По данным канала, за 8 млн рублей юморист мог бы отказаться от импровизаций и прочитать сценарий, написанный заказчиком.

Ранее критик Соседов оценил новый райдер Галкина для заказчиков из РФ.