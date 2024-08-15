«Три дня дождя» сыграют концерт в поддержку пострадавших в Курской области

Группа «Три дня дождя» сыграет благотворительный концерт в московском клубе «16 Тонн» в поддержку пострадавших в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба музыкального коллектива.

Акустический сет в поддержку пострадавших от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области пройдет 25 августа. Все вырученные средства организаторы перечислят в гуманитарную независимую организацию — отделение «Российского Красного Креста» по Курской области.

«Три дня дождя» — рок-голос, который остро улавливает настроение эпохи и всей страны, помогая каждому «пережить боль и обещания сдаться». Сегодня в этом голосе особенно остро нуждается Курск, и музыканты собираются сделать все возможное, чтобы их помощь дошла до адресата», — комментируют решение в коллективе.

Накануне сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс переведет жителям Курской области весь гонорар за концерт.

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