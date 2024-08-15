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Тюлени расцеловали журналистку в прямом эфире

Морские львы расцеловали американскую телеведущую Бруно во время репортажа с ярмарки

Репортаж о городской ярмарке в штате Нью-Йорк (США) попытались сорвать тюлени. Об этом сообщает Daily Mail.

Американская телеведущая Джулиана Бруно вышла в прямой эфир с открытия ярмарки Альтамонт вместе с двумя дружелюбными морскими львами.

«Сейчас я ближе к морским львам, чем была когда-либо, и не хочу уходить. Я с ними, теперь мы семья», — посмеялась она, когда животные расцеловали ее и стали класть головы на плечо.

В какой-то момент из-за смеха Бруно не смогла продолжать эфир, но взяла себя в руки и представила морских львов как Сару и Аву.

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