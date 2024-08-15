Звезда «Великолепного века» впервые снимется в российском фильме

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Озчивит дал согласие на участие в проекте со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузилем Минекаевым.

Источник утверждает, что сцены с Озчивитом будут сниматься в Альметьевске. 24 августа на имя актера забронирован номер в одном из отелей Казани. Предположительно, один съемочный день иностранного актера может обходиться в сумму от 1,5 до 3 миллионов рублей.

В июле сообщалось, что Озчивит будет гастролировать по России в октябре и сентябре 2024 года. Артист поучаствует в серии концертов «Музыка турецких сериалов». Выступления пройдут в Сочи (24 сентября, КЗ «Фестивальный»), в Петербурге (9 октября, БКЗ «Октябрьский») и Москве (10 октября, «Live Арена»).

В начале 2024 года Озчивит поддержал идею о съемках совместного российско-турецкого проекта.