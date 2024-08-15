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Григорий Лепс переведет жителям Курской области весь гонорар за концерт

Певец Лепс переведет гонорар за концерт в Ростове-на-Дону пострадавшим в Курске

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Телеграм-канал «Григорий Лепс»

Народный артист России Григорий Лепс сообщил в Telegram-канале, что поможет пострадавшим в Курской и Белгородских областях.

Лепс и его коллеги намерены передать все заработанные средства с концерта в Ростове-на-Дону в государственные фонды, занимающиеся помощью пострадавшим жителям.
«Победа будет за нами», — заявил артист.

14 августа певица Анна Семенович сообщила, что вместе с другими артистами закупила средства первой необходимости для граждан Курска. Исполнительница призвала поклонников присоединиться к сборам. Она попросила фанатов помочь, чем смогут, жителям, которые находятся под атакой ВСУ.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Кудрявцева объяснила, почему не высказывается о ситуации в Курске.

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