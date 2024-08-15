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Арестованная по делу Долиной не знала, что работала с мошенниками

Арестованная по делу Долиной заявила, что ее использовали втемную

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Курьер Анжела Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере с народной артисткой России Ларисой Долиной. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Волк опубликовала ролик с задержанной, где та дала свои показания. По словам Цырульниковой, она не знала, что разговаривала и работала с мошенниками. Женщина подтвердила, что забрала у артистки пакет с деньгами. Она рассказала, что ей позвонила женщина, преставилась работником органов и предложила встретиться с известным человеком — Долиной. Задержанная сделала, как ей сказали, и получила часть суммы. Женщина объяснила, что расценила данные действия как «услугу».

«Мне объяснили, что я персона известная, что какие-то сведения обо мне нехорошие куда-то ушли, они как бы оказывают мне защиту и охрану. <…> Они обо мне много знали, о моих детях… О том, что это мошенники, что я в какой-то махинации участвую — у меня не было подозрения», — заявила арестованная по делу.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее названа еще одна жертва обманувшей Долину мошенницы.

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