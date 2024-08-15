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Звезда «Дома-2» рассказала, какой мужчина должен быть у Бузовой: «Нужен папа»

Экс-участница «Дома-2» Берникова: парень Бузовой должен обладать качествами отца

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Пресс-служба «Дай пять»

Бывшая участница «Дома-2», модель и блогерша Виктория Берникова заявила в беседе с Prozvezd, что телеведущая Ольга Бузова не спешит заводить серьезные отношения.

По словам Берниковой, Бузова прекрасно видит, когда мужчины пытаются ее использовать, чтобы получить выгоду. Она назвала это одной из причин, почему знаменитость до сих пор не в браке. Блогерша уверена, что артистке нужен заботливый партнер.

«Ольге нужен папа. Не в плане возраста. А в том плане, что ее мужчина должен обладать качествами отца. Этот мужчина должен давать ту опору и поддержку, которая необходима каждой женщине», — отметила модель.

Берникова пожелала Бузовой стать мамой. По мнению блогерши, материнство невероятно раскрывает женщину. Она считает, что телеведущая станет прекрасным родителем.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее Бузова спровоцировала слухи о помолвке.

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