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Мужчина не может подать в суд на Disney после кончины жены в Диснейленде

Компания Disney требует отклонить иск потерявшего жену в Диснейленде мужчины

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Shutterstock

Компания Disney пытается добиться отклонения иска потерявшего жену в Диснейленде Джеффри Пикколо из-за месячной пробной подписки мужчины на Disney+ в 2019 году. Об этом сообщает CNN.

Пикколо подал в суд на Walt Disney Parks and Resorts с требованием взыскать с компании $50 тыс. Причиной стало то, что его супруги не стало из-за реакции на сильную пищевую аллергию в ресторане Диснейленда.

Юристы медиакорпорации Disney требуют отклонить иск мужчины и передать дело в арбитраж, поскольку при подписке Disney+ Пикколо соглашался рассматривать все споры с компанией именно в этом суде.

Адвокат Пикколо, в свою очередь, заявил, что Disney лишает его клиента права на суд присяжных, и назвал аргументы компании «абсурдными».

В октябре 2023 года Джеффри Пикколо вместе с супругой и матерью обедали в ирландском пабе Raglan Road, который является частью курорта Walt Disney World во Флориде. Они решили пообедать в заведении, поскольку верили, что в нем будут «приняты надлежащие меры по предотвращению подачи молочных продуктов и орехов» жене Пикколо.

Официант гарантировал паре, что блюда будут приготовлены без аллергенов. Однако вскоре после ужина супруга начала страдать «от тяжелой острой аллергической реакции». В медицинском заключении сказано, что у женщины случился анафилактический шок из-за повышенного уровня молочных продуктов и орехов.

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