Стало известно об ухудшении здоровья Кондулайнен

У актрисы Елены Кондулайнен появились нарушения речи, шум в ушах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, состояние Кондулайнен ухудшилось после операции под общим наркозом. На данный момент за артисткой присматривают врачи. Как отмечает Mash, в марте актриса упала с лестницы и сломала берцовую кость.

В 2020 году Елену Кондулайнен госпитализировали из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку. Позднее актрису выписали из больницы и, как признавались близкие артистки, она смогла полностью восстановиться.

В 2023 году Кондулайнен снова госпитализировали. Она выписалась из реабилитационного центра, а после поехала в санаторий Нальчика. Артистка отмечала, что полностью соблюдает рекомендации врачей: ведет здоровый образ жизни и занимается лечебной физкультурой. По словам Кондулайнен, из-за восстановления у нее практически не остается свободного времени.

Елена Кондулайнен начала свою карьеру в 1979 году. Она получила наибольшую известность после съемок в фильме «Сто дней до приказа».

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