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Экс-продюсера «Ласкового мая» просят признать иноагентом: «Кто он такой, чтобы угрожать?»

SHOT: продюсера Разина требуют признать иноагентом из-за угроз семье Шатунова

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Антон Круглов/РИА Новости

Активисты движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, СК и Минюст РФ с просьбой проверить экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина на финансирование ВСУ, а также признать его иноагентом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Разин, угрожая семье Шатунова, дошел до того, что вдове прямым текстом сказал, что она «может очень сильно пострадать». Кто он такой, чтобы угрожать?» — возмутился председатель организации.

В «Ветеранах России» посоветовали «сбежавшему в США» Разину оставаться за границей, а не отстаивать свои права на песни в суде. Активисты заявили, что Разин уже заработал миллионы на голосе Шатунова, «а теперь пора бы и честь знать».

По данным Telegram-канала SHOT, в России у Разина также осталось свыше 1 млн рублей долга за неоплаченные коммунальные услуги и компенсацию, которую продюсер должен выплатить телеведущей Лере Кудрявцевой после суда за клевету.

Недавно Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество певца Юрия Шатунова за его семьей. Речь шла о 23 композициях исполнителя, среди которых, в частности, композиции «Белые розы» и «Седая ночь».

На протяжении нескольких лет за права на песни с Андреем Разиным судился и сам Юрий Шатунов. 8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу певца. Тогда же суд назвал поддельными документы, которые Разин предоставил в качестве доказательств прав на песни группы. После того как Шатунова не стало в июне 2022 года, Разин пытался отсудить права на композиции у семьи.

Ранее сообщалось, что комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) просит за выступление перед россиянами 8 млн рублей.

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