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Галкин «готов отказаться от антироссийских шуток» за 8 млн рублей

Mash: комик Максим Галкин просит за выступление перед россиянами 8 млн рублей

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Евгений Биятов/РИА Новости

Комик и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) готов выступить перед гражданами России за 8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, за эти деньги юморист планирует развлекать россиян на протяжении пяти часов. Также заказчик может написать Галкину собственный сценарий к мероприятию.

Mash заявляет, что Галкин «готов отказаться от антироссийских шуток» ради частных мероприятий перед состоятельными людьми из РФ. Причиной этого стали упавшие доходы от концертов.

В своем райдере юморист просит бутылку 18-летнего виски Macallan, фрукты и различные нарезки. Также Галкину потребуется охрана, которую должен согласовать его директор, номер в пятизвездочном отеле, билеты бизнес-класса туда и обратно и трансфер.

Недавно Галкин обратился в соцсетях к российским артистам на фоне ситуации в Курской области. Он заявил, что Олег Газманов, Григорий Лепс и Надежда Бабкина, «обласканные Кремлем», не реагируют на нападение ВСУ на Курскую область.

Галкин проверил соцсети звезд и обнаружил, что Газманов на своей странице вспоминает прошлые хиты, Лепс проводит концерт в Анапе, а Бабкина рассказывает о кошках.

Ранее бывший хакер рассказал, как Долина могла спасти свои миллионы рублей.

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