Тейлор Свифт отказывается выходить замуж без брачного контракта

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси узаконят свои отношения только после того, как заключат «жесткий брачный контракт». Об этом инсайдер заявил изданию Life & Style.

«Тейлор ни за что не пойдет к алтарю без брачного контракта», — уверил источник.

Он сообщил, что пара уже обсуждала детали договора, однако переговоры не увенчались успехом из-за графика знаменитостей и прочих формальностей. По словам инсайдера, Свифт и Келси хотят решить все финансовые и юридические вопросы, прежде чем заключить брак.

И Свифт, и Келси обладают значительным личным состоянием. У Свифт оно составляет свыше $1 млрд, а у Келси — порядка $70 млн.

«Они уже давно считают себя неофициально помолвленными и намерены провести остаток жизни вместе, создать семью», — подчеркнул инсайдер.

Новости о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс». Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями. До этого пресса писала, что Свифт планирует обручиться с бойфрендом-футболистом этим летом.

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