Чиновник обратился в прокуратуру из-за написанной нейросетью песни про дырки в асфальте

Глава Лесозаводска Константин Банцеев обратился в прокуратуру из-за песни блогера Дмитрия Yoji «Муниципальный блюз», написанной искусственным интеллектом. Об этом сообщает издание NEWS.VL.

Дмитрий Yoji создал композицию при помощи нейросети. В ней поется о собирательном образе безответственного мэра города, который говорит только громкие слова, но ничего не делает для своих жителей.

«Асфальт новый в дырках, дороги как после войны, автобусы не ходят, далеко ли до беды? Мусор между домами, помойки месяцами гниют, но мэр тратит деньги на чужой собачий приют», — сказано в тексте.

Банцеев воспринял трек как личное оскорбление. Он уверен, что песня посвящена именно ему. Чиновник потребовал привлечь Дмитрия Yoji к ответственности по статье об оскорблении. Блогеру может грозить штраф до 10 тысяч рублей.

В августе 2024 года в сети появились кадры с образом народного артиста СССР Юрия Никулина в фильме режиссера Сарика Андреасяна «Манюня. Приключения в Москве». В картине «оживили» актера цирка с помощью искусственного интеллекта. Внук Юрия Никулина Юрий заявил, что его семья осталась довольной результатом дипфейка.

Ранее сын Ширвиндта раскрыл отношение к идее «оживления» его отца в кино.