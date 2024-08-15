Бьянка поделилась подробностями личной жизни

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее нет возлюбленного.

На вопрос поклонника, есть ли у Бьянки парень, артистка ответила отрицательно.

В июне Липницкая рассказала, что мечтала стать многодетной матерью в 22 года.

В мае Бьянка похудела на 34 килограмма. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице она делала специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам артистки, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.

В марте Бьянка сделала пластическую операцию – абдоминопластику. Помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног. Знаменитость раскрыла, что потратила на пластику порядка трех миллионов рублей.

Липницкая продолжает поддерживать себя в форме. К примеру, она отказалась от сладкого. Также артистка ограничивает себя в некоторых продуктах.

Ранее Алена Водонаева вспомнила, как бывший «жених» приехал к ней на встречу с пистолетом.