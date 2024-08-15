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Пресняков перенес концерт из-за болезни

Певец Владимир Пресняков перенес концерт в Светлогорске из-за воспаления легких

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Владимир Пресняков сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенес концерты в Светлогорске.

Выступления должны были пройти в театре эстрады «Янтарь-Холл» 15 и 16 августа. Пресняков объяснил, что заболел воспалением легких. Артист проведет концерты 10 и 11 ноября 2024 года.

«Мне как минимум надо неделю лечиться. К сожалению, я вынужден перенести концерт, который очень ждал, после отпуска такого», — поделился певец.

В мае 2024 года Пресняков рассказал, что общается с уехавшим в Америку сыном Никитой. Он выразил надежду, что его сын в США достигнет успеха в своих начинаниях.

Никита Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года стало известно, что он взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Он также продолжает заниматься своей карьерой артиста. Музыкант и его супруга, модель Алена Преснякова, говорили в интервью, что пока не планируют становиться родителями, поскольку не готовы к этому — им нравится беззаботно проводить время, спать до двенадцати и много путешествовать.

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