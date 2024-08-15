Катя Гордон о разводе Алсу: «Что так долго терпела?»

Адвокат и телеведущая Катя Гордон призналась, что не удивилась разводу певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым из-за измен. Об этом она рассказала в издании Леди Mail.

«То, что Абрамов ходит на сторону, обсуждали в тусовке больше года, поэтому ни у кого их развод не вызвал удивления. Большинство скорее удивилось: а что она так долго терпела?» — заявила Гордон.

Она добавила, что у нее с Алсу есть общие знакомые, которые отзывались об исполнительнице «исключительно позитивно». Также Гордон назвала смешным заявление модели Анастасии Решетовой, предполагаемой любовницы Абрамова, о том, что она не имеет дел с женатыми мужчинами.

«Вдвойне смешно, когда она пытается бороться за свою честь через Петровку, 38. Полиция не поможет исправить имидж никак, это скорее будет поводом для эскалации конфликта и шума. Очень глупый ход», — заявила адвокат.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее бывшая жена Мамаева объяснила, почему дочь холодно общается с отцом.