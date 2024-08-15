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Бывшая жена Мамаева объяснила, почему дочь холодно общается с отцом

Модель Мамаева заявила, что дочь обижена на отца

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Алана Мамаева/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Алана Мамаева ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения, что дочь холодно общается с отцом.

Мамаева не раз жаловалась, что ее бывший муж, футболист Павел Мамаев, не поддерживает связь с дочерью Алисой. Жена спортсмена Надежда Санько опубликовала личную переписку Алисы и Павла, в которой девочка отвечает на сообщения односложно и невежливо.

Мамаева заявила, что такое поведение ее дочери неудивительно. Она заявила, что Алиса обижена на отца. Модель напомнила, что футболист пытался у них «отжать» единственное жилье, платит алименты в 10 тысяч рублей и отказался от ее сына Алекса через суд.

«Но отец хочет красиво появиться с каким-то подарочком, и с него взятки гладки», — возмутилась блогерша.

По словам Мамаевой, дочь видит «реальное отношение» отца, поэтому так себя ведет. Она добавила, что Алиса – все еще подросток, поэтому иногда может общаться с родителями односложно и невежливо.

«Он забыл, что это ребенок, который уже три года видит реальное отношение отца. И вялые пару попыток. Есть такое выражение очень мудрое. Надо уметь так дать, чтобы можно было взять. Так вот все его попытки сделать так, что ребенок не может «взять». Алиса с шести до десяти лет видит, что отца у нее больше нет», — рассказала модель.

Ранее Алана Мамаева высмеяла слухи о фейковой беременности Погребняк.

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