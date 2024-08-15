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Кушанашвили обвинил Харламова во лжи

Шоумен Кушанашвили заявил, что Харламов врет о своем отношении к деньгам

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Отар Кушанашвили заявил, что комик Гарик Харламов врет, говоря о том, что деньги для него ничего не значат. Свое мнение телеведущий выразил в Telegram-канале.

В YouTube-интервью Надежде Стрелец Харламов заявил, что «не гонится за деньгами». По его словам, у человека должен быть лимит денежных средств, необходимых для жизни. По словам Харламова, ему нужны деньги только на еду, дом и машину.

«Деньги — это главное условие свободы, и когда б я лично не знал Харламова, я б сейчас так не смеялся», — ответил на заявление юмориста Кушанашвили.

Недавно Кушанашвили показал в личном блоге шрам от пупка до груди, оставшийся у него после операции. Он заявил, что теперь рубец останется с ним навсегда.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее Арбенина призналась, что не понимает смысл названия «Ночных снайперов».

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