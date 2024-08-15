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Жена бывшего мужа Волочковой пожаловалась на травлю: «Я всех начала посылать»

Ведущая «Утра России» Николаева заявила, что ее атаковали фанаты Волочковой

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elenanika/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущая программы «Утро России» Елена Николаева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала закрываться из-за хейта на фоне брака с предпринимателем Игорем Вдовиным, экс-избранником балерины Анастасии Волочковой.

«Вы знаете, я влюбилась. Ну, несколько лет назад. <...> И понеслось — в уютный, элегантный, умный мир подписчиков и друзей пришли какие-то странные невежественные и весьма бесцеремонные люди. Фанаты определенных личностей и их образа жизни», — заявила телеведущая.

Хейтеры сравнивали Николаеву и Волочкову в комментариях, проводили параллели между ними. По словам ведущей, негатив заставил ее отказаться от активного ведения соцсетей. Она боялась высказывать свои мысли в личном блоге, обмениваясь с подписчиками лишь короткими фразами и смайлами. Николаева сопроводила свой пост заголовком: «Я всех начала посылать».

Сейчас знаменитость заняла оборонительную позицию. Она заявила, что продолжит общаться со своей аудиторией, а хейтерам намерена дать отпор.

Журналистка Елена Николаева вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина в 2020 году. В мае нынешнего года у пары родился сын Роман. Для Николаевой ребенок стал вторым. Она также подарила бывшему гражданскому мужу Волочковой наследника Александра. Вдовин, в свою очередь, стал отцом в шестой раз. У него есть трое детей от первого брака и дочь Ариадна от отношений с Анастасией Волочковой.

Ранее Лерчек обратилась к бывшему мужу после развода.

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