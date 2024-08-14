Экс-возлюбленная Саши Петрова о первой постельной сцене в кино: «Очень переживала»

Экс-возлюбленная Саши Петрова, актриса Стася Милославская призналась, что впервые за 10-летнюю карьеру у нее произошла «настоящая постельная сцена». Об этом сообщает издание HELLO!

Речь идет о криминальной драме «Чужие деньги», в которой партнером Милославской выступил Максим Матвеев. Актриса порадовалась, что снялась в откровенных эпизодах именно с Матвеевым. Она назвала его чутким и прекрасным человеком.

«После нашей постельной сцены я призналась Максиму, что он у меня первый. Он сказал: «Ты такая умница, никогда бы не подумал!» Мне кажется, у нас сложился какой-то очень классный, здоровый творческий тандем», — заявила артистка.

По словам Милославской, она переживала из-за работы с таким известным актером, как Матвеев. Однако артист оказался тихим, спокойным и «ни разу не звездным». Знаменитость назвала Матвеева «идеальным во всем» человеком.

С 2020 года Стася Милославская состояла в отношениях с актером Александром Петровым. Пара познакомилась во время съемок фильма «Стрельцов». Поклонники ждали, когда артисты объявят о помолвке, однако этого не произошло

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