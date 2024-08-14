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Брат Владимира Кузьмина попал в больницу

Гитарист группы «Динамик» Кузьмин попал в больницу из-за нервного срыва

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Александр Кузьмин и НаташА/YouTube

Брат лидера группы «Динамик» Владимира Кузьмина, гитарист Александр Кузьмин находится в больнице после нервного срыва. Об этом сообщает издание mk.ru.

Музыканта поместили в эндокринологическое отделение Московской областной больницы в Одинцово. Гитарист пояснил изданию, что попал в больницу, поскольку у него сильно поднялся сахар в крови из-за нервного срыва.

По данным издания, у Кузьмина практически нет сил, поэтому ему помогает переодеваться сын Василий. Жена Наталья водит мужа на процедуры.

В феврале нынешнего года сообщалось, что экстренная медицинская помощь требовалась Владимиру Кузьмину. Тогда Telegram-канал 112 сообщал, что у артиста отказали конечности. Ему оказали первую помощь прибывшие в квартиру врачи-реаниматологи, но госпитализировать не стали.

В том же месяце попадала в новостные сводки супруга Александра Кузьмина Наталья. Ее арестовали на 10 суток за катание с голой женщиной на капоте кабриолета.

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