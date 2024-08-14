Блиновской продлили арест на полгода

Столичный суд продлил блогеру Елене Блиновской срок содержания под стражей на шесть месяцев. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Таким образом, Блиновская будет находиться в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Кроме того, суд продлил сроки ареста имущества блогера.

«В удовлетворении ходатайства защиты о возвращении уголовного дела прокурору отказано», — говорится в сообщении.

Прокуратура обвиняет Блиновскую в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму и планирует подать кассацию на решение арбитражного суда, который отказался пересчитать размер недоимки. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

2 августа СМИ сообщили, что Блиновская просила снять арест с ее автопарка, чтобы продать и погасить долг. Блогер владела автомобилями Bentley и Lamborghini, мотоциклом Harley, моторной лодкой, снегоболотоходом и гидроциклом.

Ранее дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство.